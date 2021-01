09-01-2021, Niels Holterman DitisRoden.nl & Youtube

Gladheid: Auto raakt in sloot (Video)

Langelo - Op de Westerstukkenweg bij Langelo is zaterdagochtend een automobilist in de sloot beland.

De automobilist kwam in een slip terecht door waarschijnlijk ijzel op de weg en kwam vervolgens op de kop in een slot tot stilstand. De gemeente ging meteen na incident daar strooien. In eerste instantie werd er een auto te water gemeld, maar het duikteam kon worden geannuleerd. Er vielen verder geen gewonden.