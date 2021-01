De officier van justitie noemde het 'een hoop feiten' door een verdachte die zichzelf voortdurend in de nesten werkt.

'Veelpleger'

De man komt al sinds zijn jeugd met justitie in aanraking. Hij heeft inmiddels een strafblad van 30 kantjes opgebouwd. Volgens de officier is de 29-jarige zo langzamerhand rijp voor de status 'veelpleger'.

Pekelder vocht in de periode van juni 2019 tot eind maart 2020 ruzies uit in Oude Pekela, Stadskanaal en Winschoten. Hij vernielde tot twee keer toe een auto en stal een auto om in Oude Pekela een andere auto na te jagen. Hij had met de inzittenden een appeltje te schillen.Lees het volledige artikel op: rtvnoord.nl