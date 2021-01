08-01-2021, Facebook Politie Groningen

Controle fietsers in Groningen Noord

Groningen - In het werkgebied van BT7, Groningen Noord, is donderdagavond tussen 17:00 uur en 22:30 uur gecontroleerd op fietsers zonder licht en het vasthouden van een mobiele telefoon.

De politie heeft 105 bonnen uitgeschreven. Niet omdat ze jullie het geld uit de zak willen kloppen maar voor de veiligheid van alle weggebruikers. Begin je jaar goed en zorg dat je zichtbaar bent in het donker en "zet je telefoon uit" als je deelneemt aan het verkeer zodat je veilig aankomt op je bestemming. https://www.komveiligthuis.nl/mono Check de link:

