08-01-2021, wijkagent_ellen Instagram

Tynaarlo: Verdachten krijgen week om zich te melden

Tynaarlo - Op oudjaarsdag is er met vuurwerk schade toegebracht aan een speeltoestel van OBS Het Oelebred.

Een filmpje hiervan is bij de politie in het bezit gekomen. Hierop zijn de verdachten te zien.

Op dit moment kiezen ze ervoor om dit filmpje niet te delen en de verdachten de kans te geven zich voor volgende week vrijdag te melden.





Bent u getuige geweest? Bel 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via 1 van hun(politie) sociale mediakanalen.





(Zaaknummer: 2021004650)

