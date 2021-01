08-01-2021, Bron: Coronadashboard.rijksoverheid.nl & Oogtv

Dagupdate Corona & Regionale cijfers

Landelijk - Overtuigende effecten van de lockdown van 15 december blijven vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog.

Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was lager dan vorige week.

Het RIVM dashboard meldt 8169 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 86 nieuwe ziekenhuisopnames, En 89 nieuwe doden gemeld.

Regio

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds donderdagochtend, toegenomen met 80 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 231 besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen in de gemeente is vrijwel gelijk aan de voorgaande vierentwintig uur. Toen werd melding gemaakt van 80 nieuwe besmettingen. Er werden geen nieuwe overlijdens of ziekenhuisopnames gemeld van inwoners van de gemeente. Meldt Oogtv.nl.

In de provincie Groningen daalde het aantal besmettingen minimaal. In de provincie als geheel werden, tussen donderdag- en vrijdagochtend, 311 nieuwe besmettingen vastgesteld. In het afgelopen etmaal waren dat er 314. De meeste besmettingen in de Ommelanden vond de GGD in de gemeente Oldambt (43).

Twee inwoners van de provincie werden opgenomen in een ziekenhuis. Zij zijn afkomstig uit de gemeentes Westerwolde en Eemsdelta. Donderdag werden er geen ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld. Ook vrijdag maakte het RIVM geen melding van nieuwe overlijdens door COVID-19.

