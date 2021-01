08-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Aantal coronapatiënten op Groningse verpleegafdelingen daalt

Groningen - Met 68 opnames op de verpleegafdelingen voor coronapatiënten is voor het eerst sinds medio december een daling te zien in Groningen, ten opzichte van afgelopen woensdag. Meldt Oogtv.

Ook het aantal IC-opnames daalde licht in de afgelopen week.

In totaal zijn nu 95 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen, waarvan 27 op een IC. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen in Groningen daalde van 76 naar 68 sinds afgelopen woensdag. In vergelijking met een week geleden steeg het aantal opnames op verpleegafdelingen wel, van 61 naar 68 opnames. Op de IC’s daalde het aantal opnames sinds vorige week, van 30 naar 27.

In Noord-Nederland als geheel waren vrijdagochtend 234 coronapatiënten opgenomen. Zeventig patiënten zijn opgenomen op een IC. Dit aantal opnames bleef vrijwel gelijk aan vorige week (230). Het aantal opnames op Intensive Care-afdelingen bleef ongewijzigd (70).

Het aantal opnames van patiënten van buiten de regio nam de afgelopen week flink toe, van 58 naar 76 patiënten. De grootste stijging was hier te zien in het aantal opnames op de corona-verpleegafdelingen, van 28 naar 39 patiënten.