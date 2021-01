13-01-2021, Redactie & Gemeente Groningen Twitter & foto`s Melarno Kraan 112Groningen

Code geel in o.a. Groningen

Regio - Let op, er is woensdagavond weer kans op plaatselijke gladheid. De temperatuur zakt onder het vriespunt. Daarom strooit men op de hoofdroutes. Het is code geel.

De waarschuwing voor gladheid geldt tot donderdagochtend 10.00 uur. Behalve voor Groningen geldt ‘code geel’ ook voor de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland. Denk dus om uw snelheid en wees voorzichtig. Meer lezen?

Kijk op https://gemeente.groningen.nl/gestrooide-wegen-bij-gladheid om te zien welke dat zijn. Blijf en rij voorzichtig!

Strooikaart klik hier

Wat tips

1. Pas je snelheid aan

Je snelheid aanpassen. Dat klinkt logisch, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Rijd langzamer dan normaal en probeer niet te heftig te versnellen als je het gaspedaal indrukt. Je hebt zo meer controle over de auto. Bij extreme gladheid wordt er soms op snelwegen niet harder dan 20 kilometer per uur gereden. Niet zo snel, wel zo veilig. En minder kans op autoschade.





2. Rustig optrekken

Geef ook niet te veel gas bij het optrekken. Laat de koppeling rustig opkomen. Als er sneeuw ligt en je trekt te hard op, dan is er een kans dat je wielen vast komen te zitten in de sneeuw. Sta je op ijs? Dan is het aan te raden om in de tweede versnelling op te trekken. En heeft jouw auto achterwielaandrijving? Let dan extra goed op. Met achterwielaandrijving heb je namelijk minder grip dan met een voorwielaandrijving. Met een voorwielaandrijving is de kans op slippen ook kleiner. Een helling oprijden zal hiermee ook beter gaan.

Niet remmen!

3/ Niet remmen is soms ook verstandig. Moet je bijvoorbeeld een gladde bocht door? Laat het gas dan van tevoren los. De kans bestaat anders dat je moet remmen. En dan is er weer een kans dat de wielen grip verliezen en de auto gaat slippen. Laat je de rem ruim op tijd los? Let dan wel op achterliggend verkeer. Het is aan te raden om pas na de bocht weer op je gaspedaal te duwen. Gas niet al in de bocht, daar is namelijk een groter slipgevaar. Doe dit pas als je weer recht rijdt.

Meer tips





