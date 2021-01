07-01-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Marije Timmer 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto crasht tegen boom, bestuurder(22) aangehouden (Video)

Nieuw Beerta - Op de Verlengde Hoofdweg in Nieuw Beerta werd donderdagavond om 21:20 uur een autobrand gemeld. Kort daarna werd er ook een ongeval gemeld in het dorp.

Ter plaatse gekomen stond een auto in lichterlaaie, de auto vloog na een botsing tegen een boom in brand. Er was geen redden meer aan voor de brandweer. De auto werd vakkundig geblust. De bestuurder en bijrijder werden even gecontroleerd door ambulance personeel, ze hoefden niet naar een ziekenhuis.

Later werd een fles met vermoedelijk lachgas gevonden, de politie heeft dit nog niet bevestigd. Een berger heeft de auto later geborgen.

Update; De bestuurder (22) had verdovende middelen gebruikt en werd aangehouden en daarna heengezonden. Aldus de persvoorlichter.

Tv Noord

Dvhn