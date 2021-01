07-01-2021, Redactie & Twitter

Vrouw(54) in Veendam weer terecht (Update)

Veendam - Sins 19:00 uur vermist Veendam, omgeving Tjamme. Vrouw 54 jaar, slank postuur, blank, 1.60 metergroot, rood krullend haar, zwarte broek, bruine leren jas met bontkraag .

De Politie zoekt verder naar de dame melden ze via Twitter. Burgernet werd ook ingezet. Om 21:00 uur was een politie helikopter uit Schiphol boven het gebied om even te zoeken.

Update: Een agent ter plaatse meldt dat de vrouw inmiddels weer terecht is.

Twitter