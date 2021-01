07-01-2021, Marc Dol - 112Groningen & G. Twickler

Katten tijd vermist na woningbrand Musselkanaal

Musselkanaal - Een woningbrand in de Hanne Bruininghstraat in Musselkanaal heeft donderdagavond voor een behoorlijke rookontwikkeling gezorgd. Een buurtbewoner heeft een kat uit de brandende woning gered.

De brand is vermoedelijk achter een vrieskist ontstaan. De brandweer heeft ternauwernood kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de rest van de woning. Een buurtbewoner is de woning in gerend om enkele katten uit de woning te redden.

Eén kat is uit de woning gered. Enkele andere katten worden nog vermist. Ambulancepersoneel heeft de buurtbewoner gecontroleerd op rookinhalatie. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.

Update 23.59: De katten zijn inmiddels terecht