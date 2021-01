08-01-2021, Henk 112Groningen

Jongen(16) aangehouden na bedreiging en vernieling

Uithuizermeeden - Donderdag rond 20:50 uur is een jongen(16) uit het Hogeland aangehouden na bedreiging/ vernieling. Dit bevestigd de politie vrijdagmorgen.

In de Esdoornstraat in Uithuizermeeden had rond 20:25 uur een bedreiging van een persoon en een vernieling van een deur plaats gevonden. De betrokkene deed aangifte tegen de jongen(16). De jongen werd verhoord en de politie onderzoekt de zaak nu verder.