Vrouw(29) uit Groningen zwaargewond bij ongeval in Leeuwarden

Leeuwarden - Woensdagmorgen om 09.35 uur een melding van een aanrijding op de Aldlânsdyk in Leeuwarden. Het bleek te gaan om een kop/staart botsing die plaats had gevonden.

De 29 jarige bestuurster uit Groningen van het achterste voertuig wilde, vermoedelijk, een gevarendriehoek uit de kofferbak pakken. Op dat moment rijdt een 65 jarige autobestuurder uit Drachten achter op haar voertuig. De vrouw kwam tussen de voertuigen terecht. De bestuurster raakt daarbij zeer zwaar gewond aan de benen en is met spoed overgebracht naar het MCL.

De autobestuurder uit Drachten is aangehouden. De VOA (Verkeersongevallen Analyse) hebben het technische onderzoek voor hun rekening genomen zegt de politie Leeuwarden via Twitter. Twitter