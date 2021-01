07-01-2021, 112Groningen

Forse schoorsteenbrand in Finsterwolde

Finsterwolde - Donderdagmiddag om 14:01 uur is de brandweer van Finsterwolde en de hoogwerker van Winschoten opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de C. G. Wiegersweg in Finsterwolde.