07-01-2021, Unive Persbericht

Regionale stijgingen aantal autobranden ondanks rustige jaarwisseling

Groningen/ Landelijk - Mede door de lockdownmaatregelen en het vuurwerkverbod kende Nederland een relatief rustige jaarwisseling. Toch zagen maar liefst vijf provincies het aantal autobranden tijdens oud en nieuw 2020/2021 toenemen in vergelijking met het jaar ervoor.

Dat blijkt uit onderzoek dat Univé uitvoerde in samenwerking met alarmeringen.nl. Volgens de coöperatie en het meldingsplatform gingen in Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant meer auto's in vlammen op.

Landelijke daling

Dat de overgang naar 2021 kalmer verliep dan het jaar ervoor laat het aantal autobrandmeldingen bij alarmeringen.nl duidelijk zien. Met 334 gemelde voertuigen lag het aantal branden in heel Nederland een kwart lager dan in 2019/2020. De afgelopen jaren nam het geregistreerd aantal autobranden tijdens nieuwjaar toe. Dat de daling vanwege de lockdownmaatregelen eerder een incident dan een definitieve trendbreuk lijkt te zijn, laten de provincies Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant zien. In deze regio’s nam ook dit jaar het aantal autobranden toe.

Relatief grote stijging in Flevoland en Friesland

Met negen meldingen viel het aantal autobranden in Flevoland drie keer zo hoog uit als het jaar ervoor. In Friesland en Drenthe vielen de aantallen vergeleken met andere provincies laag uit, maar was de relatieve stijging ook opmerkelijk. Tegenover vijf meldingen in het jaar ervoor, gingen afgelopen jaarwisseling acht Friese auto's aan brand verloren. In Drenthe brandden dit jaar zestien voertuigen uit, waar de schade een jaar eerder twaalf bedroeg. In Overijssel werden negentien autobranden gemeld, waar vorig jaar de teller op veertien bleef staan.

Noord-Brabant opmerkelijkste stijger, Zuid-Holland koploper

De opmerkelijkste stijger is de provincie Noord-Brabant, waar het aantal meldingen met ruim een derde steeg. Na 36 autobranden vorig jaar gingen nu bijna vijftig auto's in rook op. Die statistiek zet de provincie op de tweede plaats in het meldingsoverzicht. Koploper Zuid-Holland zag het aantal autobranden weliswaar met ruim 28 procent kelderen, maar noteerde nog steeds een zorgwekkende 123 stuks. De top 3 sluit af met de provincie Utrecht, waar 39 meldingen vandaan kwamen. Zegt Unive.

'Onnodige schade'

Vorig jaar ontving Univé ruim dertig claims van schade door autobrand. Met een tussenstand van 25 meldingen verwacht de coöperatie dit jaar op eenzelfde aantal uit te komen. 'Dat er dit jaar over het geheel minder auto's zijn uitgebrand tijdens nieuwjaar is natuurlijk een prettige constatering,' stelt Marco Nanne, directeur Univé Schade. 'Dat zo'n dertig van onze klanten hun auto dus niet veilig hebben kunnen parkeren tijdens oud en nieuw blijft echter treurig. Net als ieder soort vandalisme betekent het opzettelijk in brand zetten van een auto gewoon een onnodige schade die nadelig bijdraagt aan de premiestelling van verzekeraars,' aldus de bestuurder. 'Hopelijk is het afgelopen nieuwjaar een keerpunt en kunnen we ons vooral richten op schade die we echt niet kunnen voorkomen.'

De cijfers per provincie op een rij

Provincie

2019/2020

2020/2021

Verschil

Drenthe

12

16

+33,3%

Flevoland

3

9

+200%

Friesland

5

8

+60%

Gelderland

47

35

-25,5%

Groningen

8

7

-12,5%

Limburg

16

7

-56,3%

Noord-Brabant

36

49

+36,1%

Noord-Holland

77

20

-74%

Overijssel

14

19

+35,7%

Utrecht

61

39

-36,1%

Zeeland

3

2

-50%

Zuid-Holland

171

123

-28,1%

Totaal

453

334

-26,3%

(Bron: alarmeringen.nl)