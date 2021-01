Alle collega’s die in aanmerking komen voor de vaccinatie, hebben zich vrijwillig kunnen opgeven. De vaccinatiebereidheid van de collega’s is zeer hoog, ruim 90%. Jeroen van der Ster, directeur/ bestuurder van Ambulancezorg Groningen: “We zijn ontzettend blij dat we als ambulanceorganisatie mogen deelnemen aan de eerste vaccinatieronde!”

