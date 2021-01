07-01-2021, Redactie

Scooterrijder botst met fietser op Van Iddekingeweg

Groningen - Op het zebrapad bij de Van Iddekingeweg in de Wijert zijn donderdagmiddag om 13:35 uur een fietser en een scooterrijder in botsing met elkaar gekomen. De scooterrijder raakte daarbij gewond.

De scooterrijder werd in een ambulance gecontroleerd. De scooter had forse schade. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Volgens omstanders reed de fietser door, dit is niet bevestigd.