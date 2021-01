07-01-2021, 112Groningen

Stroomstoring in Winschoten voorbij

Winschoten - De bewoners aan de Boschingel en omstreken in Winschoten zitten al sinds vanmorgen 04:00 uur zonder stroom.

De oorzaak was een probleem in een kast aan de Boschsingel. Rond 16:00 uur had de netbeheerder Enexis het probleem verholpen en was er weer stroom.