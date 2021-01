07-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Vaccinaties in alle noordelijke ziekenhuizen begonnen (Update)

Groningen - De vaccinaties tegen corona van het acuut zorgpersoneel in alle noordelijke ziekenhuizen, waaronder het Martini Ziekenhuis, starten donderdag (vandaag) en vrijdag.

De vaccinatiebereidheid onder het personeel van de ziekenhuizen is hoog, aldus het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Woensdag begonnen de inentingen in de ziekenhuizen in Leeuwarden, Assen en het UMCG in Groningen. Op die manier kon namelijk ook het ambulancepersoneel gevaccineerd worden.Schrijft Oogtv.

SEH-verpleegkundige Harm Wedman,kreeg in het UMCG de eerste prik: “Fijn dat het vaccineren is begonnen. Ik vind dit ontzettend belangrijk voor de bescherming van onze patiënten en natuurlijk ook voor mijzelf en mijn collega’s. Ik voel me vereerd dat ik als een van de eersten in Noord Nederland de prik mocht krijgen”.

