06-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Nos

Lockdown wordt waarschijnlijk met twee weken verlengd

Landelijk - De lockdown in Nederland wordt met zeker twee weken verlengd. De harde lockdown waar ons land zich momenteel in bevindt eindigt op 19 januari.

Dat melden Haagse bronnen woensdagmiddag aan de NOS.

Maar volgens de bronnen vindt het kabinet het aantal besmettingen nu nog te hoog en zouden versoepelingen geen goed signaal zijn. Daarom wordt ervoor gekozen om de lockdown met zeker twee weken te verlengen en wordt er ook nagedacht over een eventuele aanscherping van de huidige maatregelen.

De verwachting is dat het kabinet volgende week met duidelijkheid komt. Er wordt eerst gewacht op een advies van het Outbreak Management Team, het OMT. Mocht de lockdown worden verlengd dan betekent dit dat horeca, niet noodzakelijke winkels en scholen ook na 19 januari nog niet open gaan. Meldt Oogtv.nl

Dinsdag liet premier Mark Rutte (VVD) nog weten dat het openen van scholen een prioriteit is maar hij liet ook weten ‘niet erg hoopvol’ te zijn over wat er kan na 19 januari. Zo blijft men zich zorgen maken over het aantal mensen dat daadwerkelijk thuis werkt, dat nog te laag ligt. Het RIVM liet weten dat de overtuigende effecten van de lockdown vooralsnog uit blijven.