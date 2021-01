06-01-2021, Redactie

Man(37) aangehouden bij grensovergang Bad Nieuwechans

Bad Nieuweschans - Woensdagmiddag werd tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid op de A7 bij Bad Nieuweschans een man(37) uit Kazachstan aangehouden. Hij had een valse Litouwse ID-kaart in het bezit.