08-01-2021, Martin Nuver 112Groningen

Brandje in spouwmuur Emingaheerd: Politie zoekt getuigen brandstichting

Groningen - Aan de Emingaheerd in Beijum werd woensdagmiddag om 17:05 uur brand gemeld. In eerste instantie werd de politie en brandweer naar de Atensheerd gedirigeerd.

In een spouwmuur in een gangetje bij het winkelcentrum kwam wat rook naar buiten. Daarop werd een onderzoek ingesteld. De brandweer maakte foto`s binnen in de muur en zag wat brandresten en er hing een penetrante lucht.

Ondertussen werd uit voorzorg de naschoolse opvang dat er naast lag, waar op dat moment nog een aantal kinderen waren, even elders ondergebracht door het personeel. Ook een aantal woningen er boven werden ontruimd. De woningbouw kwam ook ter plaatse voor controle. Na ongeveer een uur kon de brandweer terug naar de kazerne.

Update 08-01-2021:

Politie Groningen laat weten dat het gaat om brandstichting. In een getuigen oproep vraagt de politie om mee te denken in deze zaak. Was je in de buurt, heb je iets gezien of ben je mogelijk op social media een filmpje tegen gekomen van dit incident wat kan helpen om de dader(s) aan te houden? Bel dan de politie op 0900-8844 of anoniem 0800-7000 onder vermelding van zaaknummer 2021005934.