05-01-2021, Bron, Dvhn.nl

Haagse bronnen: verdere aanscherping lockdown dreigt

Landelijk - Nederland koerst af op een verlengde lockdown. Daarbij liggen verdere aanscherpingen op de loer. Het kabinet denkt daarbij aan het sluiten van hotels voor recreatieve overnachtingen en het sluiten van meer winkels. Dat schrijft dvhn.nl

Dat melden Haagse ingewijden. In het debat over het vaccinatiebeleid van het kabinet tegen het coronavirus liet premier Rutte al doorschemeren dat de kans klein is dat het kabinet Nederland per 19 januari van het slot haalt. Hij zei ’niet vrolijk te worden’ van de laatste besmettingscijfers.





Duitsland staat ook op het punt de lockdown tot minstens eind januari aangescherpt te verlengen. Wie in een zwaar getroffen regio woont, mag straks niet meer dan 15 kilometer van huis. Het kabinet kijkt hier met interesse naar Duitsland, al liggen de opties op een ander vlak.





Rutte en coronaminister De Jonge besluiten officieel op dinsdag 12 januari of Nederland langer op slot blijft. „Ga maar uit van een verlenging”, bevestigt een ingewijde.