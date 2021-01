05-01-2021, Marc Dol - 112Groningen

Verwoestende brand McDonald's Stadskanaal niet aangestoken (Video)

Stadskanaal - De verwoestende brand bij de McDonald's in Stadskanaal is niet aangestoken, dat meldt de politie. Bij daglicht wordt pas duidelijk hoe verwoestend de brand is geweest.

De frames van sommige meubelstukken staan nog overeind. Voor de rest is alles verbrand of gesmolten. Dinsdagochtend brak rond 4.40 uur brand uit bij de McDonald's aan het Hoogveen in Stadskanaal. De brand breidde zich snel uit en heeft het hele pand verwoest. De technische recherche van de politie heeft onderzoek gedaan en geconcludeerd dat er geen sprake is van brandstichting. McDonald's Nederland heeft aangegeven zelf ook onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand om branden van dit formaat bij andere filialen te voorkomen.