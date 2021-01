05-01-2021, Rivm.nl bron

Dag update Corona & Weekoverzicht

Landelijk - Het RIVM meldt 6412nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 96 nieuwe ziekenhuisopnames, En 152 nieuwe doden gemeld.

Week:

Totaal afgelopen 7 dagen 56440 COVID-19 besmettingen, 647 nieuwe ziekenhuisopnames, En 621 overleden.

Zie ook

Overtuigende effecten van de lockdown van 15 december blijven vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog. Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was lager dan vorige week. Het aantal nieuwe IC intensive care opnames iets hoger.

Meldingen

In de afgelopen week van 30 december tot en met 5 januari zijn 56.440 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Het aantal meldingen is een daling van 16,2% vergeleken met de week van 23 tot en met 29 december met 67.388 meldingen. Voor de tweede week op rij was het aantal mensen dat zich heeft laten testen lager dan de week daarvoor (-16%). Het aantal mensen dat zich afgelopen kalenderweek heeft laten testen was 368.126, een daling van ruim 70.500 testen ten opzichte van de week van 21 tot en met 27 december. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag bleef hoog en steeg van 13,0% naar 13,7% in afgelopen week.

Het aantal meldingen per hoofd van de bevolking blijft in alle veiligheidsregio’s hoog. Veiligheidsregio Twente valt daarbij op, met zowel het hoogst aantal meldingen per 100.000 inwoners als het hoogste percentage positief in de afgelopen week (figuur 1). In de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Fryslân is het aantal meldingen per 100.000 inwoners stabiel vergeleken met de week ervoor. In de overige veiligheidsregio’s is sprake van een daling ten opzichte van een week eerder.

IC:

Het LCPS meldt dat er nu 731 (+16) COVID-19 patiënten op de IC's liggen, en 2159 (+29) op de verpleegafdelingen. Dat zijn in totaal 2890 (+45) COVID-19 patiënten in het ziekenhuis.



Totaal zijn er 46 nieuwe patiënten op IC's geregistreerd, en 320 patiënten op de verpleegafdelingen.