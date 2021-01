05-01-2021, Henk Henstra 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gaslek na graafwerkzaamheden Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Aan de Burchtstraat in Uithuizermeeden is na graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan in de straat. Een aantal huizen werden uit voorzorg ontruimd.

De brandweer deed ter plaatse diverse metingen. Enexis kwam ter plaatse om het gas af te sluiten en het lek te dichten. De brandweer bleef ter plaatse om ter plaatse veilig te kunnen werken totdat het lek dicht was. Daarna keerden ze terug naar hun nieuwe kazerne.