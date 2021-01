05-01-2021, Patrick Wind 112Gr.

Autobrand blijkt loos alarm

Groningen - Dinsdagmorgen kwam er een melding binnen van een autobrand aan de Lunettenhof in de stad. Met groot materieel rukte de brandweer uit. De brandweer ging ter plaatse op onderzoek uit.

Een bewoonster zag rook in een garage hangen en belde 112. Toen de brandweer ter plaatse kwam was er geen rook meer te zien. Wat het wel is geweest is niet bekend. Voor zover bekend was het loos alarm. Daarop keerde de brandweer terug naar de kazerne.