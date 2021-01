05-01-2021, M. Dol & M. Huising 112Gr.

Uitslaande brand verwoest McDonald's Stadskanaal

Stadskanaal - Afgelopen nacht rond half 5 werden de brandweerlieden van brandweer van Stadskanaal opgeroepen voor een brand in een restaurant van McDonald's. Omdat de vlammen uit het pand zouden slaan werd al snel middelbrand gegeven.

Omdat er veel rook vrijkwam door de brand en bluswerkzaamheden heeft de brandweer een NL-Alert uitgestuurd om omwonenden te waarschuwen. Er waren volgens een woordvoerder geen mensen aanwezig in het pand. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Door de brand is het complete restaurant uitgebrand. De nabluswerkzaamheden zullen nog de gehele ochtend gaan duren.