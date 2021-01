04-01-2021, Patrick Wind 112Groningen & Joey Lameris & Redactie M. Nuver

Heftruck in brand bij de Rouaanstraat Groningen

Groningen - Bij de Rouaanstraat in de stad werd maandagmiddag om 16:05 uur een brand in een landbouwvoertuig gemeld. Het ging ter plaatse om een elektrische heftruck dat fors rookte.

Bij aankomst begon de brandweer meteen te verkennen en daarna met het blussen op een veilige manier met poeder. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting. De brand was snel onder controle. Daarna deed de brandweer nog een nacontrole van de heftruck. De schade is fors.