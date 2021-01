04-01-2021, RIVM & Oogtv

Dag update Corona cijfers & 337 in provincie & IC

Landelijk - Het RIVM meldt 6671 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 73 nieuwe ziekenhuisopnames, En 65 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 57600 COVID-19 besmettingen, 664 nieuwe ziekenhuisopnames, En 640 overleden.

Regio

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds afgelopen zondag met 87 toegenomen. Het RIVM maakt maandagmiddag ook bekend dat 337 inwoners van de provincie als geheel positief zijn getest in de afgelopen vierentwintig uur.

In de gemeente Groningen vond de GGD 16 besmettingen meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Er werden geen inwoners van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis. In de voorgaande vierentwintig uur was dat er één. Ook meldt het RIVM geen nieuwe sterfvallen door COVID-19 binnen de gemeentegrenzen.

In de provincie als vond de GGD 33 besmettingen meer dan tussen zaterdag- en zondagochtend. In de afgelopen vierentwintig uur werden vier inwoners van de provincie opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren dat er drie. Er werd één nieuw sterfgeval gemeld door corona in de provincie, gisteren was dat er ook één.

IC (update)



Het LCPS meldt dat er nu 715 (+11) COVID-19 patiënten op de IC's liggen, en 2130 (+124) op de verpleegafdelingen. Dat zijn in totaal 2845 (+135) COVID-19 patiënten in het ziekenhuis.



Totaal zijn er 41 nieuwe patiënten op IC's geregistreerd, en 226 patiënten op de verpleegafdelingen.