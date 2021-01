04-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Pixabay foto

Acute Zorgnetwerk zet alles op alles om eind deze week te kunnen vaccineren

Groningen - Vertegenwoordigers van ziekenhuizen en ambulancezorg werken, binnen het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, aan een regionaal vaccinatieplan voor acute zorgmedewerkers.

Als het RIVM dit plan goedkeurt, hoopt het AZNN eind deze week te kunnen beginnen met het toedienen van vaccins tegen het coronavirus. Meldt Oogtv maandagmorgen.

“Alles is er op gericht om aan het einde van deze week te kunnen starten met vaccineren”, aldus Hennie Hoogeveen van het AZNN. “Zodra we weten dat het plan is goed bevonden, kunnen we een exacte datum noemen.”

Afgelopen weekend werd duidelijk dat er landelijk 33.000 vaccins beschikbaar komen voor de acute zorgketen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft, samen met het RIVM, besloten om de verdeling van de vaccins te laten verlopen via de regio’s.