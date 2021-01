04-01-2021, Jelte Haumersen 112Groningen & Jordi Haverdings Infoleek.nl

Felle brand verwoest bedrijfsbus in Leek

Leek - De brandweer van Leek is maandagmorgen even na 7 uur opgeroepen voor een brand in een bedrijfsbus aan Het Anker in Leek.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de bus en trok de rook over de omliggende woningen. Opschaling Vanwege de felle brand en omdat de bus nabij een garage stond is opgeschaald naar middelbrand. Hierdoor kwam ook de tweede brandweerauto van kazerne Leek ter plaatse. De brandweer heeft de brand met schuimblussing weten te blussen. Er raakte niemand gewond bij de brand. Dvhn Tv Noord Twitter