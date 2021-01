03-01-2021, Rtvnoord.nl bron & Pixabay foto

GGD Groningen begint 15 januari met vaccineren

Groningen - De GGD Groningen begint eerder met het vaccineren van zorgmedewerkers, net als de meeste andere GGD’en in het land. Vanaf 15 januari kan het personeel van de acute zorg vaccinaties ophalen in MartiniPlaza in Stad.