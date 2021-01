03-01-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Vermoeide ree door brandweer uit het koude water gered

Steendam - De brandweer van Siddeburen heeft zondagmiddag een ree uit het water gehaald bij Vilapark Schildmeer aan de Roegeweg in Steendam.

De brandweer werd omstreeks 15.19 uur opgeroepen door de meldkamer in Drachten. Eenmaal ter plaatse troffen brandweerlieden een ree aan in het water.





De vermoeide ree had al enige tijd in het koude water gezwommen. De brandweer slaagde erin om de ree uit het water te halen. De dierenambulance kwam ter plaatse en heeft de ree overgebracht naar Dierenopvang Fauna Visie in Westernieland.