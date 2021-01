03-01-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Bietenwagen gekanteld bij Schildwolde, N387 weer vrij(Update)

Schildwolde - Zondagmiddag is een volgeladen bietenwagen, met enkele duizenden bieten, gekanteld op de Provincialeweg - N387 nabij Schildwolde.

Omstreeks half vijf kregen de hulpdiensten de melding binnen van het eenzijdige verkeersongeval. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de vrachtwagen de macht over het stuur kwijt, waarna deze in de berm terecht kwam en vervolgens kantelde.









Chauffeur ongedeerd

De bestuurder van de vrachtwagen wist zelfstandig uit zijn cabine te komen. De chauffeur werd door een ter plekke gekomen ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen. Na medisch onderzoek in de ambulance bleek de man licht gewond te zijn geraakt.









Duizenden bieten over de weg

Tijdens het ongeval was de bietenwagen volgeladen met enkele duizenden suikerbieten. De vrachtwagen belandde op zijn zijkant en blokkeerde de gehele Provincialeweg. De duizenden suikerbieten lagen volledig verspreidt over het wegdek.









Weg enkele uren afgesloten

Doordat de vrachtwagen volledig de weg blokkeerde was de weg afgesloten. De vrachtwagen moet vanavond door een bergingsbedrijf weer op zijn wielen worden gezet. Ook moesten de duizenden bieten worden opgeruimd en het wegdek worden gereinigd. Door deze werkzaamheden is de N387 nabij Schildwolde in beide richtingen volledig gestremd.

De stremming duurde tot middernacht.