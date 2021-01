03-01-2021, RIVM Twitter bron

Dag update Corona & 71 nieuwe in gemeente Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 7438 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 112 nieuwe ziekenhuisopnames, En 47 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 58386 COVID-19 besmettingen, 684 nieuwe ziekenhuisopnames, En 619 overleden.

Groningen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds afgelopen zaterdagochtend, met 71 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die zondagmiddag werden gepubliceerd. In de provincie als geheel werden, tussen zaterdag- en zondagochtend, 304 nieuwe infecties met COVID-19 vastgesteld.

In de gemeente Groningen werden 15 besmettingen meer aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur. Sinds zaterdag registreerde het RIVM één persoon als overleden door COVID-19. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen gemeld door de GGD.

In de provincie als geheel vond de GGD 131 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Twee inwoners van de provincie werden opgenomen in een ziekenhuis, evenveel als zaterdag. Buiten de gemeente Groningen werden geen nieuwe overlijdens door corona gemeld bij het RIVM. Zaterdag maakte de rijksdienst nog melden van twee overlijdens in de Ommelanden, beide uit Delfzijl. Zegt Oogtv.

IC

Het LCPS meldt dat er nu 704 (+6) COVID-19 patiënten op de IC's liggen, en 2006 (+1) op de verpleegafdelingen. Dat zijn in totaal 2710 (+7) COVID-19 patiënten in het ziekenhuis.



Totaal zijn er 29 nieuwe patiënten op IC's geregistreerd, en 241 patiënten op de verpleegafdelingen.