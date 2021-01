03-01-2021, 112Groningen.nl

Meisje aangereden in Veendam, automobilist rijdt na het ongeval door

Veendam - Zaterdagavond is een meisje aangereden op de Transportweg, ter hoogte van de Wasdas wasstraat, in Veendam.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks kwart voor acht. Een meisje werd geschept door de bestuurder van een witte auto. Na het ongeval ging de bestuurder van de auto ervandoor. Het meisje wist zelfstandig haar weg te vervolgen, maar werd door familie ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen van het meisje is niks bekend.





Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland bevestigd het verhaal aan 112Groningen. De politie is na het ongeval een onderzoek gestart naar de bestuurder van de auto die na het ongeval op de vlucht sloeg. Volgens familie van het meisje zou het mogelijk gaan om een witte Volkswagen Caddy.





In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die misschien camerabeelden hebben in de omgeving van de Transportweg in Veendam. Heeft u iets gezien of gehoord, heeft u dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.