03-01-2021, 112Groningen.nl

Portiekflat "zeiknat" door lekkage in dak, kelders staan blank

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagmorgen rond tien voor twaalf opgeroepen voor een melding van wateroverlast aan de Helperzoom in de wijk Helpman in de stad Groningen.

In een portiekflat was door een lekkage in een dakkoepel wateroverlast ontstaan. Het water vanaf het dak stroomde langs de wanden van de portiek naar beneden naar de kelders. "De hele portiek is zeiknat", zegt één van de bewoners aan 112Groningen.





Het water, dat langs de muren naar beneden stroomde, kwam in de kelders terecht en zette een deel onder water. Ook in het ketelhok kwam water te staan. Door onbekende oorzaak schoot er in het ketelhok iets los, waardoor er extra condens werd veroorzaakt. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. Een aannemer zal het euvel repareren en de schade afhandelen met de bewoners.