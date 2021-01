03-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Hoeveelheid fijnstof in de Noord-Nederlandse lucht na de jaarwisseling

Groningen - Tijdens de jaarwisseling ging er, ondanks het vuurwerkverbod, nog steeds een grote hoeveelheid vuurwerk de lucht in. Dat was niet alleen te zien en te horen, maar ook te meten in de lucht.