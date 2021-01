03-01-2021, Redactie

Delfzijl: Aanhouding na schietincident

Delfzijl - Een man(31) is zaterdagnacht aangehouden na een schietincident bij een woning in Delfzijl. Buurtbewoners belden 112.

Aan het Schuitenzand deed zich het incident voor, hij zou met een seinpistool hebben geschoten. Hetpistool is in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar wat er gebeurt is.