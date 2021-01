02-01-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Caravan in lichterlaaie in Hoogkerk, brandweer voorkomt overslag (2x Video)

Groningen - Op de Schoenerstraat in het Groningse dorp Hoogkerk is zaterdagavond een caravan compleet in vlammen opgegaan.

De brandweer werd omstreeks vijf voor tien gealarmeerd voor de brand. Bij aankomst van de brandweer stond de caravan al in lichterlaaie en waren er metershoge vlammen te zien die uit de caravan sloegen.





Brandweerlieden hebben door snel ingrijpen voorkomen dat de brand in de caravan over zou slaan naar een naastgelegen schuur en woning. De spuitgasten wisten de vlammen snel onder controle te krijgen. Een gasfles die in de caravan stond kon door de brandweer worden veiliggesteld en gekoeld.









Brandstichting

De brand in de caravan is vermoedelijk aangestoken, meldt een politieagent ter plekke. Buurtbewoners en passanten zagen kort nadat de brand uitbrak een scooter wegrijden met daarop de vermoedelijke dader(s). Getuigen werden ter plekke door de politie gehoord en politieagenten hadden een zoekactie gestart naar de mogelijke dader(s) van deze brand.









Schade is groot

De schade is erg groot. Van de caravan is nauwelijks meer wat van over. Door de brand is er ook schade ontstaan aan de naastgelegen schuur en aan de woning. "Het is erg sneu dat zulke dingen moeten gebeuren en het is vooral zonde voor die mensen die daar wonen", vertelt een aangeslagen buurvrouw aan 112Groningen.









Onderzoek gestart

De politie is na deze brand een onderzoek gestart naar de dader of daders van de verwoestende brand. Hiervoor sprak de politie met omstanders, buurtbewoners en getuigen. Of de politie inmiddels al iemand heeft opgepakt voor deze brand is niet bekend. De technische recherche van de politie kwam ter plaatse om sporen onderzoek te doen op het plaats delict. Mogelijk morgen meer informatie over toedracht van de brand.









Getuigenoproep

Heeft u vanavond, zaterdag 2 januari 2021, tussen twintig voor tien en kwart over tien, iets verdachts gezien in de omgeving van de Schoenerstraat of de Middenweg in Hoogkerk? Dan komt de politie graag met u in contact. De politie is bereikbaar op het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.