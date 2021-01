03-01-2021, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Scooterrijder(36) botst frontaal tegen paal bij Marum (Video)

Marum - Een scooterrijder zaterdagavond op de Haarsterweg in Marum frontaal tegen een paal gebotst. Ze reden met twee scooters naast elkaar toen het ongeval gebeurde.

De hulpdiensten werden rond de klok van acht uur gealarmeerd en kwamen met meerdere voertuigen ter plaatse. Onder andere het Mobiel Medisch Team kwam met spoed ter plaatse om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulancepersoneel.





Medewerkers van de ambulancedienst hebben de bestuurder van de bromfiets ter plekke gestabiliseerd en met verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





Verkeersanalisten van de politie kwamen ter plaatse en deden uitvoerig onderzoek naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. De Haarsterweg in Marum was door het ernstige ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Update: Er was drank in het spel, een ademanalyse moet bepalen hoeveel er gedronken was, de uitslag is niet bekend. Ook had de bestuurde rgeen rijbewijs.