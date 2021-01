02-01-2021, 112Groningen.nl & Tekstbron RTVDrenthe

Wandelen voor stichting Ev@ haalt ruim 10.000 euro op

Groningen - Moe, maar voldaan' zijn heeft voor Wilko Koster uit Assen een nieuwe betekenis. Samen met Hans Eenjes wandelde hij vijfhonderd kilometer in zestien dagen voor het goede doel. Met succes: ze haalden ruim 10.000 euro op.

Het geld gaat naar Stichting Ev@, die geld beschikbaar stelt voor onderzoek naar ewing-sarcoom, een zeldzame vorm van botkanker. Onderzoek naar het ewing-sarcoom wordt volgens Eenjes en Koster niet ondersteund door KWF, Kika of de farmaceuten, omdat te weinig mensen dat krijgen. Toch zijn er jaarlijks verschillende kinderen die lijden aan de ziekte.





De overlevingskans is zo'n 20 procent. Eenjes en Koster hopen dat het percentage door middel van onderzoek hoger kan worden. "Wij hadden zoiets van: dat kan toch niet, daar moeten we iets aan doen", vertelt Koster. Vanuit de Sint Pietersberg in de buurt van Maastricht liep Koster met Eenjes naar Pieterburen in Groningen.













Dit artikel verder lezen? Klik dan HIER om het volledige nieuwsartikel verder te kunnen lezen.