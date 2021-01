02-01-2021, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Erehaag voor overleden ondernemer Anne Heerke Lourens uit Tolbert (Video)

Tolbert - Zaterdag om 12:00 uur hebben vele dorpsgenoten, kennissen, collega's en boeren met trekkers zich verzameld nabij de Hoofdstraat en De Holm in Tolbert. Dit om Anne Heerke Lourens van Fifty-Fifty Tolbert een laatste eer te bewijzen door het v

Op 63-jarige leeftijd overleed hij in de nacht van 26 op 27 december na een ingrijpende hartoperatie die hij op Eerste Kerstdag in het ziekenhuis in Leeuwarden moest ondergaan. Om 12:00 uur vertrok de begrafenisstoet onder luid applaus en vele toeters van de trekkers vanaf de Postwagen in Tolbert naar het crematorium in het Friese Opeinde. Daar wordt de overleden ondernemer in kleine kring gecremeerd.



Tientallen trekkers

Doordat Anne Heerke veel contact had met de boeren in Noord-Nederland en ze ook regelmatig samen actievoerden stonden er enkele tientallen boeren met hun trekkers langs De Holm in Tolbert. Aldus actievoerder Jan Huzen; "Winkelier Anne Heerke uit Tolbert krijgt de eer die hem toekomt."