02-01-2021, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Brand in speelbuis voor kinderen in Tolbert

Tolbert - De vrijwillige brandweer van Leek werd zaterdagmiddag omstreeks tien voor twee gealarmeerd voor een buitenbrand op de Vijf Akkers in Tolbert.

In een speelbuis op een natuurspeelterrein voor kinderen woedde een kleine brand. In de speelbuis lag een bult met afvalhout wat in de brand stond. Brandweerlieden hebben de brand onder controle gebracht en hebben brandende rest uit elkaar gehaald.





De oorzaak van de brand is niet bekend. Vermoedelijk is het brandje aangestoken. Hoe groot de schade aan het attribuut is, is onbekend. Na twintig minuten konden de brandweerlieden de spullen weer inpakken en retour naar de kazerne.