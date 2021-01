02-01-2021, Politie Westerkwartier Facebook, bron & foto

Getuigen gezocht van brandstichting in Leek

Leek - Van oud op nieuwjaarsdag zijn er meerdere dingen moedwillig vernield in het Westerkwartier. De eigenaresse van dit voertuig was op bezoek in Leek, maar kon hier niet meer mee terug naar huis. Dat zegt Politie Westerkwartier.

Nadat er een raam vernield was, is er vuurwerk naar binnen gegooid waarna de auto is uitgebrand. De politie is op zoek naar getuigen van deze laffe daad. Tips welkom via 09008844.