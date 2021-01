01-01-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Wateroverlast in woning aan de Verlengde Hereweg

Groningen - De brandweer van de stad is vrijdagavond omstreeks 20:50 uur opgeroepen voor een wateroverlast melding aan de Verlengde Hereweg in Groningen.

De melding bleek binnen in een woning te zijn. De brandweer is met gereedschap de woning in gegaan en heeft de hoofdkraan van het water afgesloten. Stichting Salvage is ingelicht om de bewoner(s) te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Het is niet bekend hoeveel schade er is ontstaan.