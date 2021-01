01-01-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Noord-Drenthe

Noodhulpvoertuig Politie Noord-Drenthe vernield

Vries - Tijdens de jaarwisseling is op 1 januari 2021 omstreeks 01:00 uur, aan de Asserstraat in Vries één van de noodhulpvoertuigen van Politie Noord-Drenthe zwaar beschadigd en vernield.

De politie is op zoek naar getuigen en camera's. Weet jij meer over deze vernieling meld je dan via 0900-8844 of stuur een PB naar Politie Noord-Drenthe.

Vermeld dan wel even het registratienummer: 2021000160.





Het raam van de bestuurdersportier is ingeslagen waarna zwaar illegaal vuurwerk naar binnen werd gegooid. De auto raakte daardoor zo zwaar beschadigd dat deze niet meer te gebruiken is.