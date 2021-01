01-01-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Beroving van elektrische fiets; verdachte aangehouden

Groningen - Vrijdagavond even na 20:00 uur is er een beroving geweest op het fietspad Kardingemaar in Groningen. Een jongen had een fietser berooft van zijn elektrische fiets.

De politie verspreide het signalement van de jongen via burgernet. Al vrij snel was de politie de verdachte op het spoor. Na een zoektocht wist de politie de verdachte ter hoogte van de Gerrit Krol-brug aan te houden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zal daar worden gaan verhoord.







