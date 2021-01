01-01-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Buitenbrand in Veendam snel geblust

Veendam - De brandweer van Veendam kreeg op nieuwjaarsdag omstreeks 17:15 uur een melding van een buitenbrand aan de Molenstreek in Veendam.

Bij aankomst van de brandweer bleken daar een aantal stoelen en een tafel in de brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust en kon daarna weer retour richting de kazerne. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.