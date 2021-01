01-01-2021, 112Groningen.nl & Burgernet

Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar twee mannen in Veendam (update)

Veendam - De politie in Veendam is vrijdagavond een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar twee mannen in de omgeving van Veendam.

De twee mannen zouden omstreeks 17:00 uur in de Gerbrandystraat Veendam een knobbelzwaan uit de vijver hebben meegenomen. De politie heeft geen singalement van de mannen, maar vraagt mensen die iets hebben gezien of weten contact op te nemen.





Update 18:50 uur:

De politie heeft de Burgernet beeindigd voor de Gerbrandystraat Veendam. Mocht u nog info hebben dan kunt u dat doorgeven aan de politie via 0900-8844.





